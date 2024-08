Arapoanga e Planaltina terão mais 202 viagens de ônibus por semana

A partir de segunda-feira (19/8), as regiões de Arapoanga e Planaltina contarão com o aumento de 202 viagens de ônibus por semana. A ampliação contou com o acréscimo de cinco ônibus na frota que serve as duas regiões administrativas.

“Estamos ampliando a oferta de viagens nas regiões de Planaltina e Arapoanga, atendendo às manifestações que a população tem registrado por meio da ouvidoria e das administrações regionais”, afirmou o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

O maior impacto será em três linhas de integração (600.7 / 620.1 e 640.2), que fazem percursos para o Plano Piloto via Eixo Norte e W3 Norte. Elas terão aumento de 119 viagens por semana, sendo 42 em dia útil, 44 aos sábados e 33 aos domingos. “Esse reforço vai reduzir de 10 para oito minutos o intervalo entre as viagens, reduzindo o tempo de espera e dando mais conforto aos usuários nas linhas de integração”, afirmou Zeno.

*Com informações da Agência Brasília

