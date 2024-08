Dois veículos pegam fogo na garagem de uma residência em Samambaia Norte

Dois veículos pegaram fogo na garagem de uma residência, na quadra 421 da região de Samambaia Norte, na manhã deste domingo (18/8). As guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizaram ataques direto às chamas, culminando com a extinção do incêndio.

O trabalho efetuado pelo CBMDF evitou a propagação das chamas para o interior da casa. Além disso, também foi utilizado o ventilador para que a fumaça fosse dissipada rapidamente. A equipe ainda conseguiu agir para realizar o salvamento de um cão, que não ficou ferido. O animal foi entregue ao dono, segundo o Corpo de Bombeiros.



Segundo os militares, não há detalhes sobre a causa do incêndio e nenhuma vítima ficou ferida. A perícia foi acionada e a residência ficou sob os cuidados do proprietário.



Ocorrência



Na noite deste sábado (17/8) outro veículo pegou fogo, também na região de Samambaia Norte, na entrequadra 617/619. O veículo, sem placa, estava tomado pelas chamas e soltava muita fumaça. Rapidamente, a equipe do CBMDF agiu para que o incêndio fosse extinto, por meio do uso de mangueiras. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas no local. A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).