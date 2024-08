Mulher é presa após esconder crack nas roupas de uma criança

Policiais militares do 8º Batalhão prenderam uma mulher suspeita de tráfico de drogas neste domingo (18/8), às 16h50, em Ceilândia. A criminosa foi vista na QNN 3 escondendo uma porção de drogas nas roupas de uma criança de 3 anos, assim que notou a chegada da viatura.

No momento da abordagem, os policiais apreenderam uma balança de precisão e R$ 259 em espécie com a suspeita. Um homem que estava próximo ao local também foi abordado e com ele foi encontrado R$ 15. O suspeito confessou que era um usuário de drogas e que iria comprar crack com a mulher.

Os entorpecentes foram encontrados nas roupas da criança durante a abordagem. A suspeita foi detida e encaminhada para a 15ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada por tráfico de drogas e corrupção de menores.