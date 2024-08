Herói de quatro patas: conheça o cão que salvou a vida de cadela agredida no DF

Negão foi tietado por funcionários do hospital após doar sangue para cadela agredida pelo ex-tutor - (crédito: Reprodução)

Sabe aqueles heróis de quatro patas? O Super Negão, como é carinhosamente chamado nos corredores do Hospital Veterinário Público do Distrito Federal (Hvep), localizado em Taguatinga, faz jus ao apelido que recebeu. Isso porque, graças à sua generosa doação de sangue, a cadela Chiquinha, resgatada à beira da morte em Ceilândia, está se recuperando bem na unidade de tratamento intensivo.

A comovente história de Chiquinha ganhou destaque nas redes sociais após o Correio divulgar que ela foi salva por policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) na segunda-feira (19/8), no Setor O de Ceilândia, onde havia indícios de maus-tratos. O ex-tutor da cadela foi preso em decorrência do caso.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Jonatas Silva, o Negão se tornou o doador que salvou a vida de Chiquinha. A cadela estava com líquido nos pulmões e necessitava urgentemente de transfusão de sangue. “O Negão pertencia a uma pessoa em situação de rua e foi um verdadeiro herói silencioso. Seu tutor foi tragicamente assassinado, deixando-o desamparado. Graças a ele salvamos a Chiquinha”, contou.

O animal passou a frequentar o Hvep em estado crítico, bastante magro e infestado de carrapatos. Segundo a diretora da unidade, Lindiene Samayana, após a equipe descobrir a trágica história do tutor do Negão, ele foi acolhido no hospital, recebendo todo o cuidado necessário. “Ele é super dócil e carinhoso. Hoje, está castrado e vacinado. Graças a ele, conseguimos salvar a Chiquinha”, destacou.

Segundo a diretora da unidade, Negão está prestes de ganhar um novo lar, enquanto Chiquinha continua seu tratamento na unidade. Assim que se recuperar dos ferimentos, ela deverá ser disponibilizada para adoção, trazendo esperança e amor a uma nova família.

Caso Chiquinha

O ex-tutor é acusado de praticar maus-tratos contra a cadela. A cachorrinha foi encontrada presa por uma corrente, no chão, sem acesso a comida ou água, apresentando grave estado de magreza.

Quando a equipe chegou à residência, o animal não tinha forças para se movimentar, apenas conseguia mover os olhos. O animal foi encaminhado para o Hospital Veterinário Público de Taguatinga, onde se encontra internada, recebendo cuidados intensivos. Com os exames foi constatado que a cadela estava infestada por ectoparasitas e apresentava líquido nas cavidades torácica e abdominal, comprometendo pulmões e coração.

Diante das evidências de maus-tratos, o responsável foi preso em flagrante. O homem será apresentado à Justiça para audiência de custódia.

Denuncie

Denúncias de maus-tratos podem ser feitas pelo telefone 197, pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br, ou via WhatsApp no número (61) 98626-1197.