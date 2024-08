Eleição da nova reitora da UnB, iniciada com problemas, varou a noite

A apuração dos votos que definirão a nova reitoria da Universidade de Brasília (UnB) entrou noite adentro. Por isso, o resultado eleitoral, realizado entre terça e quarta-feira, tem chances de ser conhecido hoje. O prolongamento do processo sofreu seu primeiro atraso no início do dia, ontem. A previsão era que a contagem começasse às 9h. No entanto, uma reunião com os representantes das três chapas concorrentes foi convocada para resolver um problema: o que fazer com os votos de eleitores aptos a participar, mas que não tinham seus nomes na lista de alguma das 16 seções eleitorais. Aprovou-se que cada caso seria verificado individualmente, o que permitiu dar início à contagem por volta das 11h40.

Até o fechamento desta edição, seguindo uma sequência determinada pelos organizadores da votação, apenas as urnas de seis locais estavam finalizadas: Instituto de Artes; Faculdade de Ciências da Saúde e Faculdade de Medicina; Hospital Universitário de Brasília; Faculdade de Educação Física; ICC Sul e ICC Norte. Na Faculdade de Direito (FD) e na Faculdade de Ciências da Informação (FCI), porém, esse trabalho enfrentou problemas específicos.

Na UnB, a eleição usa três tipos de cédula, uma para cada grupo da comunidade acadêmica (professores, alunos e técnicos-administrativos). Contudo, na FD, alguns educadores — sem que se saiba o motivo — receberam formulários para registrar suas escolhas em documentos que não os diferenciaram dos demais conjuntos. Para solucionar esse outro problema, ficou acertado que as manifestações desses docentes dessa faculdade seriam verificadas ao final da apuração geral. Essa mesma solução foi aplicada na FCI. Nela, votariam também os servidores técnicos-administrativos da biblioteca do Campus Darcy Ribeiro. Mas, eles constavam nas listas. Acertou-se que dessem seus votos, que também serão contabilizados após a finalização nas 16 seções.

Ao todo, estavam aptos a votar 50.806 universitários, 2.610 docentes e 2.862 técnicos-administrativos, totalizando 56.806. Se nenhuma candidata obtiver maioria absoluta, será realizado segundo turno entre 3 e 4 de setembro.

Participam do processo de apuração membros da Comissão Organizadora da Consulta (COC), formada por representantes da Associação de Docentes da UnB (ADUnB), do Sindicato dos Trabalhadores da Fundação UnB (Sintfub) (que representa os técnicos-administrativos) e do Diretório Central dos Estudantes (DCE) Honestino Guimarães.

Também podem acompanhar a contagem, no auditório da sede da ADUnB, oito fiscais indicados pelas chapas mais quatro representantes delas, além das candidatas a reitora e vice-reitor, e jornalistas.

O COC informou que foram solicitadas urnas eletrônicas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O pedido foi negado devido às eleições municipais deste ano.