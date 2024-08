"Me desbloqueia, preciso falar com você", diz autor de feminicídio em áudio

Dias antes de atropelar e matar Juliana Barboza Soares, 34 anos, a 12 ª vítima de feminicídio deste ano no Distrito Federal, o ex- companheiro Wallison Felipe de Oliveira, 29, enviou um áudio por aplicativo de mensagem dizendo que queria conversar com a vítima.

“Juliana, eu preciso muito falar com você, por favor, me desbloqueie, me responde, eu estou te aguardando”, disse.



No dia do crime, em um ato de fúria, Wallison Felipe seguiu a vítima — que comemorava seus 34 anos em família — e atropelou Juliana, a mãe dela, Maria do Socorro Barboza Soares, 60, e uma das filhas dela, de 5 anos. Apesar do golpe violento, avó e neta sobreviveram e seguem hospitalizadas. O crime ocorreu no meio da rua, na Quadra 3 do Setor Sul do Gama.

O veículo envolvido, um Toyota Corolla, foi abandonado num estacionamento próximo ao local do atropelamento e removido para o pátio da delegacia após a perícia. Wallison estava foragido, mas foi localizado na quarta- feira (21/8) no Setor de Chácaras do Setor Leste do Gama, quadra 50 após a PMDF receber uma denúncia anônima. A ordem de prisão foi dada por um tenente da PMDF de Santa Maria.

Despedida