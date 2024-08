MANUTENÇÃO

Áreas do Guará ficarão temporariamente sem energia neste sábado (24/8) A suspensão será feita para troca e reposição de rede elétrica. A interrupção temporária do fornecimento ocorrerá entre as 10h e as 16h. Caso o serviço termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio