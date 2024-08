Fim de semana seco e quente. Confira os cuidados para enfrentar o clima

A umidade relativa do ar também apresentará variações significativas ao longo do dia - (crédito: crédito: Ed Alves/CB/DA.Pres)

Brasília teve, ontem, o dia mais quente e seco do ano, registrando temperatura de 31,1°C e umidade relativa do ar de 14%, tendência que deve permanecer durante no fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje e amanhã, as temperaturas mínimas na capital federal devem variar entre 13ºC e 15ºC, enquanto as máximas podem atingir entre 31ºC e 33ºC. Essas condições são influenciadas pela chegada de um sistema meteorológico que tende a aumentar as temperaturas no DF.

A umidade relativa do ar também apresentará variações significativas ao longo do dia. Durante as manhãs, os índices ficam entre 60% e 70%, mas à tarde a porcentagem deve baixar a níveis preocupantes de 15%. "Esses níveis baixos de colocam a região em alerta laranja, especialmente nas horas mais quentes do dia, entre 10h e 16h", explicou o meteorologista Cléber Souza, ao Correio.

Segundo o especialista, não há previsão de chuvas para as próximas semanas, o que aumenta ainda mais a atenção para os riscos ambientais. Enquanto o tempo quente e seco permanece em Brasília, uma frente fria afetará as regiões sul e sudeste do país nos próximos dias, mas não chegará à capital federal.

Cuidados

Manter boa hidratação, umedecer as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade, não praticar atividades físicas no período de calor, dar preferência a refeições leves e se proteger do sol.

