"Resgatamos o DF do abandono e da falta de investimentos", diz Ibaneis

Na noite desta sexta-feira (23/8), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), utilizou sua conta no X (antigo Twitter) para comemorar o fato de que a capital do país lidera, no país, os rankings de expectativa e de qualidade de vida.

“Mais um resultado importante, que é fruto de um trabalho diário que temos feito em todo o nosso DF”, afirmou. “Recentemente, recebemos também a notícia de que o DF lidera o ranking de qualidade de vida do país e essa nova pesquisa só demonstra e fortalece ainda mais o trabalho que tem sido feito na capital”, acrescentou o governador.

Ibaneis finalizou o post afirmando que “resgatamos o DF do abandono, da falta de investimento e cuidados e, principalmente, trouxemos um governo sério, que cuida e olha para os problemas das pessoas”.

Projeção

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma pessoa que nasce em 2024 na capital federal deve viver, em média, 79,7 anos. Os dados são da pesquisa Projeções das Populações do Brasil e Unidades da Federação, divulgada nesta quinta-feira (22/8). A média nacional ficou em 76,6 anos em 2024, chegando aos 83,9 anos em 2070.

Para pessoas nascidas neste ano no DF, a projeção estima que as mulheres devem viver 6,5 anos a mais do que os homens nascidos também em 2024. Elas devem viver 82,9 anos e eles, 76,4 anos. Já para os nascidos em 2070, essa diferença diminui para 4,2 anos, sendo a esperança de vida de 82,4 anos para os homens e de 86,6 para as mulheres.