Céu de Brasília amanhece tomado por fumaça e cheiro de queimadas

Neste domingo (25/8), quando completamos 124 dias sem chuva no Plano Piloto, os moradores do DF acordaram assustados com o cheiro de fumaça e com o céu escuro. De acordo com o Coordenador Florestal do Corpo de Bombeiro do DF, a fumaça é causada pelas dezenas de focos de incêndio nos últimos dias na capital federal, além das queimadas registradas nas regiões Amazônica, Pantaneira e de São Paulo.

"A fumaça é decorrente da mudança na direção de ventos, trazendo os resíduos dos incêndios para a região central", informou o CBMDF.

A quantidade e a densidade da fumaça estão tão intensas que em diversas regiões ficou difícil enxergar até mesmo os andares mais altos de alguns prédios. Ao passar pelas pontes no Lago Paranoá, moradores relataram que não era possível enxergar a água.











O Corpo de Bombeiros Militar de Brasília, até o momento, não divulgou nenhum foco de incêndio neste domingo, mas explicou que a fumaça é em função do fogo de sábado (24/8), quando foram atendidas 93 ocorrências em todo o DF, que totalizaram 224 hectares de área queimada.

É uma CRISE CLIMÁTICA NACIONAL.

Alguma dúvida agora?

Essa fumaça, eu estou falando a 15 dias que vai chegar em Brasília, até mostrei os caminhos que o vento faria e levaria para a CAPITAL.



Mas ciência não é o forte de políticos.

A meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que o cenário é favorecido pelas correntes de vento atuando no DF no momento. “O ciclone que está atuando na nossa atmosfera mantém a massa de ar seco e quente estável e mais próxima da superfície e os ventos transportam essa fumaça para a cidade toda”, explica.













Dessa forma, enquanto os ventos espalham a fumaça por todas as regiões, a atmosfera estável dificulta a dispersão dos poluentes. A ausência de chuvas também piora a situação e o ar deve ficar mais limpo a depender dos ventos e diminuição das queimadas.

Imagens aéreas mostram uma Brasília coberta por fumaça. Veja imagens:

O calor continua

E com a fumaça dificultando ainda mais a respiração e piorando a qualidade do ar, os brasilienses podem se preparar para mais um dia quente e seco. A mínima chegou a 10ºC em Águas Emendadas e a máxima pode, novamente, chegar a 33ºC.

A umidade relativa do ar foi de 90% pela manhã e deve ficar em torno dos 15% ao longo do dia e nos momentos mais quentes. A partir de 11h da manhã entra em vigor o alerta amarelo do Inmet, que vai até 19h, e ao meio dia começa o alerta laranja, que vai até 17h.