Área próxima à Penitenciária Feminina pega fogo neste sábado (24/8)

Na manhã deste sábado (24/8), um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de cerrado com 140 mil metros quadrados, próxima à Penitenciária Feminina do Distrito Federal, localizada no Gama.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando a equipe de socorro que atendeu ao chamado chegou no local, deparou-se com um incêndio em vegetação.

O combate às chamas foi iniciado pelos socorristas e a fumaça gerada pelo fogo acabou entrando pelos espaços de ventilação e em celas do presídio, fazendo com que algumas detentas precisassem ser remanejadas para o pátio da penitenciária.

A corporação informou que, segundo funcionárias da Colmeia — nome dado ao presídio — nenhuma das detentas precisou de atendimento médico. Ainda segundo o CBMDF, algumas residências localizadas nas imediações do presídio estavam ameaçadas pelo incêndio, mas não foram atingidas.