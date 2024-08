Câmara Distrital homenageia medalhistas olímpicos com sessão solene

Uma sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta terça-feira (27/8), homenageou os atletas da capital que integraram a delegação brasileira nas Olimpíadas de Paris, em 2024. Marcaram presença no encontro Ketleyn Quadros, bronze por equipes mistas de judô e Caio Bonfim, medalhista de prata na marcha atlética de 20 quilômetros.

A solenidade foi uma iniciativa conjunta dos deputados Jane Klebia (MDB) e Martins Machado (Republicanos), que é presidente da Frente Parlamentar do Esporte da Casa. "Nós reconhecemos a importância do esporte para os jovens no DF e que sempre carece de muitas oportunidades", observa Jane. "Trouxemos muitos alunos de escolas do DF, porque o esporte é essa oportunidade também de crescimento, de aprender a ganhar e perder, e que a vida é feita de competições", assinalou a parlamentar.



Martins Machado assinala que o objetivo do evento é reconhecer o esforço e as renúncias dos esportistas até a conquista das medalhas nos jogos olímpios. "O DF tem condições de ter mais representantes na competição. É necessário dar uma maior atenção e buscar mais recursos", acrescenta o distrital.

Bolsa atleta

Renato Junqueira, secretário do Esporte e do Lazer do DF, também esteve presente na cerimônia. "A gente precisa fazer com que essas medalhas não sejam algo isolado, mas um legado por muitos anos", defende, Ele também confirmou o aumento de atletas e modalidades olímpicas e paralímpicas contempladas pelo bolsa atleta.

"É necessário a gente fazer uma modernização, porque veja quantas olimpíadas se passaram e quantas modalidades foram inseridas. O projeto de lei, conduzido pelo Poder Executivo e que vai chegar nessa Casa, fará com que as modalidades olímpicas saiam de 16 para 26. De 146 beneficiados hoje, pelo bolsa atleta, nós vamos atender 247. Nas modalidades paralímpicas, que temos 40, passarão a 60. O total de beneficiados subirá de 120 para 244", anunciou Junqueira.



Presente na sessão, a vice-governadora do DF, Celina Leão, declarou aos medalhistas: "Vocês mudam a perspectiva daquela criança que achava que nunca viajaria para o exterior. Mas não só foram para o estrangeiro, buscaram medalha, para o DF, para o Brasil".