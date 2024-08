Família desliga aparelho e atleta caiu de penhansco tirando selfie morre

Uma ginasta da República Tcheca morreu após sofrer danos cerebrais irreversíveis por causa de uma queda. A atleta sofreu um acidente enquanto tirava uma selfie nas proximidades do Castelo de Neuschwanstein, em Baviera, na Alemanha. O local inspirou a história de A Bela Adormecida, da Disney. O acidente ocorreu no dia 15 de agosto, no entanto, ela a jovem foi socorrida e passou uma semana internada no hospital.

Segundo relatos, Natalie Stichova caiu da montanha Tegelberg enquanto tentava tirar uma foto para as redes sociais. A atleta caiu de uma altura de 80 metros. No momento do acidente, ela estava acompanhada de duas amigas e do namorado.

Uma das amigas disse que uma das pernas de Natalie pareceu escorregar da borda. No entanto, a dinâmica ainda é incerta. Não se sabe se ela escorregou ou se um pedaço da rocha se quebrou.

Apesar dos ferimentos, a atleta conseguiu sobreviver e foi levada ao hospital, mas a família decidiu desligar os aparelhos que a mantinham viva em 21 deste mês, por causa dos danos cerebrais irreversíveis.

Nas redes sociais, o clube de ginástica onde a jovem treinava publicou uma homenagem e lamentou a morte da atleta. "Natalie deu um sorriso ao longo da sua curta vida e é assim que vamos sempre lembrar dela. Nossos mais sinceros sentimentos a toda a família e amigos próximos e enviando muita força e apoio", diz um trecho da publicação.