Prédio em que apartamento pegou fogo em Valparaíso está interditado

Na manhã desta quarta-feira (28/8), a polícia científica retorna ao condomínio Parque das Árvores, em Valparaíso de Goiás para dar continuidade à perícia no apartamento que pegou fogo na manhã desta terça-feira (27/8) e vitimou Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, o marido, Luiz Evaldo, 28, e o filho dos dois, Léo, de apenas 19 dias.

Ao Correio, o síndico do condomínio, Anderson Oliveira, confirma que a previsão é de que os moradores possam retornar aos seus apartamentos às 13h desta quarta (28/8). Ele diz, ainda, que parte do bloco havia sido liberado na noite desta terça (27/8), mas que o forte cheiro de fumaça fez com que os moradores tivessem de ser retirados do local outra vez.

No local, o clima entre os moradores é de tristeza. Ao Correio, eles relatam que o trauma e a sensação de insegurança tem feito com que moradores cogitem, inclusive, se mudar de seus apartamentos.

A cabeleireira Jane dias, 46 anos, é moradora do condomínio e chegou no local minutos depois do incídio das chamas. À reportagem, ela relata que mora de aluguel e que, agora, não tem interesse em permanecer no local. “Nós estamos com medo porque não se sabe a causa, o que ocorreu dentro do apartamento, então a gente fica receoso, com certeza”, admite.









Moradora do Bloco C, a professora Tatiane Barreto, 43, relata que a sensação de insegurança foi gerada pela dúvida coletiva do que teria iniciado o incêndio. “Hoje, o clima está muito tenso dentro do condomínio, as pessoas estão muito tristes e abaladas emocionalmente. Há pessoas que, inclusive ainda não se sentem seguras para voltar ao condomínio; mas, acredito que daqui 30 dias a perícia saia e as dúvidas sejam sanadas”, completa. Apesar das especulação, a professora afirma que os moradores menos abalados têm se juntado para acalmar aqueles que estão se sentindo mais fragilizados neste momento.

Coletiva de imprensa

O responsável técnico, Alessandro Solano, anunciou que uma coletiva de imprensa com a presença do prefeito Pábio Mossoró e outras autoridades envolvidas ocorrerá às 15h desta quarta-feira (28/8) no salão de festas do condomínio.

O caso

O incêndio ocorreu por volta das 10h20 da manhã desta terça-feira (27/8), quando cinco pessoas estavam no apartamento. A avó de Graciane e um funcionário, que fazia serviço de impermeabilização do sofá da família, conseguiram escapar das chamas. Contudo, o casal e o recém-nascido perderam a vida ao tentar escapar do fogo saltando da varanda do apartamento.



Até o fechamento desta nota, não havia informações sobre o velório e sepultamento da família.