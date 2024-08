Saiba quem são o casal e o bebê que morreram em incêndio

O casal e o bebê que morreram ao pular do 7° andar para fugir do fogo durante um incêndio em um prédio residencial em Valparaíso de Goiás foram identificados pela polícia. Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, o marido, Luiz Evaldo, 28, e o filho dos dois, o pequeno Léo, de apenas 2 meses, estavam na varanda do apartamento quando o fogo começou. O incêndio ocorreu no condomínio Parque das Árvores, no bairro Parque Rio Branco, em Valparaíso de Goiás, por volta das 10h35 da manhã desta terça-feira (27/8).

Leia também: Moradores relatam desespero durante incêndio que matou três pessoas em Valparaíso

O major Maurício Correia, do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO), informou que a suspeita do incêndio é que tenha ocorrido um vazamento de gás no apartamento das vítimas, mas isso só será confirmado após a perícia. “Existe essa linha de investigação sobre uma possível explosão de gás. Seis andares ficaram danificados e 15 pessoas de andares distintos foram encaminhadas ao hospital sem graves ferimentos”, informou.

Graciane e Luiz mantinham um relacionamento desde 2019 e fruto do casamento tiveram um filho, o pequeno Léo. Graciane tinha uma outra filha de outro relacionamento. O Correio apurou que a menina estava na escola no momento do incêndio.

Pelas redes sociais, Graciane divulgava o trabalho como lash designer (especialista em extensão de cílios), mas o casal também trabalhava como garçons em uma empresa. Ao Correio, a patroa deles, Fabiana, lamentou. “Falei com ela hoje de manhã. Ela estava passeando com os cachorros e estava tudo bem. Não soubemos o que aconteceu”, disse, em lágrimas.