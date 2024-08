Briga entre alunas em escola de Ceilândia termina com duas pessoas feridas

Duas alunas brigaram e uma delas acabou sendo ferida por uma faca. O caso ocorreu no CEF 19, na QNN 18/20 de Ceilândia, nesta quinta-feira (29/8). O pai de outro aluno, que tentou separar a briga, também acabou machucado.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma das jovens e o pai foram encaminhados para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O adulto foi esfaqueado no rosto e a menor, na lateral do tórax. A outra jovem foi encaminhada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II).



