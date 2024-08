Vídeo mostra momento em que apartamento pega fogo em Valparaíso; 3 morreram

O fogo no apartamento da família começou às 10h20, hora em que ocorre uma explosão e, segundos depois, a fumaça é vista saindo da janela do imóvel - (crédito: Material cedido ao Correio Braziliense)

Um vídeo obtido pelo Correio mostra a hora exata em que o apartamento do condomínio Parque das Árvores, em Valparaíso de Goiás, pega fogo (veja o vídeo abaixo). O incêndio deixou uma família morta: a especialista em alongamento de cílios Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, o marido dela, Luiz Evaldo, 28, e o filho do casal, o bebê Léo, de 19 dias.

As imagens foram registradas por uma câmera de segurança do prédio e são analisadas pela Polícia Civil (PCGO). Pelo circuito, o fogo no apartamento da família começou às 10h20, hora em que ocorre uma explosão e, segundos depois, a fumaça é vista saindo da janela do imóvel. Testemunhas começam a gritar: “É fogo, é fogo.”

A perícia preliminar feita pelas equipes da Polícia Técnico Científica de Goiás não encontrou vestígios de vazamento de gás no apartamento do casal, mas não descarta a possibilidade da causa do incêndio ter sido essa. Outra linha trabalhada pelos investigadores seria o produto usado para impermeabilizar o sofá. O fogo começou cerca de 30 minutos depois da chegada do homem contratado pelas vítimas para prestar o serviço.

O síndico do condomínio, Anderson Rodrigues, confirmou a entrada do funcionário no prédio. Renan Lima Vieira conseguiu escapar com vida junto à mãe de Graciane, Maria das Graças. O homem recebeu alta hospitalar nessa quinta-feira (29/8) e deve prestar depoimento à polícia nos próximos dias. A mãe da vítima teve 30% do corpo queimado e permanece internada no Centro de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

