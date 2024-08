PCDF faz palestra sobre empoderamento feminino em escola da Ceilândia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por meio da 15ª Delegacia de Polícia da Ceilândia realizou, nesta sexta-feira (30/8), a segunda edição do projeto Seja Sua Própria Heroína que tem como intuito estimular o empoderamento feminino através do reconhecimento e do fortalecimento do papel individual das mulheres na sociedade, tornando-as cientes de todos os seus direitos, como a total igualdade entre os gêneros.



A ação faz parte da operação Shamar e ocorreu na escola classe 27 de Ceilândia e atraiu um público de cerca de 50 mães de alunos. Além da palestra o momento contou com a atuação do ônibus da identidade solidária do Instituto de Identificação da PCDF, tendo sido confeccionados mais de trinta carteiras de identidade.

As participantes ainda foram orientadas sobre situações caracterizadoras como violência doméstica e os serviços prestados pela PCDF na apuração destes casos, sobre medidas protetivas de urgência e sobre os canais de denúncia.



A próxima ação social da 15ª DP está prevista para outubro com a palestra Conte com a polícia e conte para a polícia, visando orientar crianças e adolescentes contra abusos infantis.