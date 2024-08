Foragido por tentativa de feminicídio é preso em Samambaia

Nessa quinta-feira (29/8), a Polícia Militar do Distrito Federal, em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do DF (FICCO/DF), prendeu um foragido da justiça por tentativa de feminicídio, cujo mandado de prisão partiu de investigação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher 2 (DEAM), na Colônia Agrícola, em Samambaia.

O homem, de 45 anos, possuía outros antecedentes criminais, era considerado perigoso e estava foragido desde fevereiro deste ano. Ele foi localizado, identificado, preso e encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal.

A FICCO/DF é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Policiais Penais (PPDF), PMDF e Polícia Civil (PCDF), tendo como objetivo a integração e cooperação entre os órgãos de segurança pública em ações de prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade especialmente grave e violenta.

Covardia

Nos últimos quinze dias de agosto, o DF registrou dois casos de feminicídio. No último domingo (25), Ian de Jesus Oliveira, 26, matou a facadas a ex-companheira, Daíra dos Santos Rodrigues, 22, no Itapoã. No dia 22, Juliana Barboza Soares foi assassinada, no dia do seu aniversário de 34 anos, pelo ex-companheiro Wallison Felipe de Oliveira, 29. Ela foi atropelada três vezes. O crime ocorreu na Quadra 3 do Setor Sul do Gama.