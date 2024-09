Polícia prende suspeito de matar homem com pedaço de pau após discussão

Policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) prenderam, na tarde desta segunda-feira (2/9), um homem de 39 anos acusado de matar, a pauladas, outro homem, de 53 anos, na AR 14 de Sobradinho, nesse domingo (1°/9).

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o acusado, ao perceber uma discussão entre a vítima e um colega, resolveu intervir. Durante o confronto, tanto o acusado quanto a vítima se armaram com pedaços de madeira e continuaram discutindo. Em determinado momento, o acusado tomou o pedaço de pau da vítima e a agrediu com cinco golpes.

O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Regional de Santa Maria (HRS), mas faleceu na unidade, em decorrência das lesões. O acusado foi detido pela polícia e, de acordo com os investigadores, ele possui antecedentes criminais.