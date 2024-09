GDF destina R$ 35 milhões à complementação de renda e ao combate à fome

O Governo do Distrito Federal (GDF) liberou, nesta segunda-feira (2/9), mais de R$ 35 milhões para dois programas sociais: o Cartão Prato Cheio — voltado à compra de alimentos — e o DF Social — que disponibiliza recursos financeiros para complementar a renda de famílias carentes.

“É muito importante que os novos contemplados no programa (Prato Cheio) busquem os cartões nas agências do Banco de Brasília, aqueles que já foram beneficiados permanecem com o mesmo cartão”, explica a titular da Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) , Ana Paula Marra.

De acordo com informações da (Sedes-DF), R$ 24 milhões foram destinados à iniciativa que combate a fome no Distrtito Federal. Essa ação, que atualmente ajuda a 100 mil famílias carentes, é paga, periodicamente, em nove parcelas mensais . Ao cabo desses meses, abre-se processo de inscrição para ajudar a mais pessoas. A próxima inclusão será em outubro.

Insrições

Os interessados em obter o cartão Prato Cheio podem telefonar, gratuitamente, ao número 156, e agendar um horário para se inscrever no projeto. A retirada dos cartões do auxílio alimentar é feita nas agências do Banco de Brasília (BRB). A entrega segue a ordem alfabética dos nomes dos inscritos.

O restante do dinheiro pouco mais de R$ 11 milhões ficam com o DF Social, que concede R$ 150, mensalmente, para famílias do DF, com membros inscritos no Cadastro Único e cuja renda familiar seja de até meio salário mínimo por pessoas.

*Com informações da Sedes-DF