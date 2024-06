Entrega do Cartão Prato Cheio começa nesta terça-feira (18/6)

Cartão Prato Cheio do BRB com o GDF - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

Nesta terça-feira (18/6), começa a entrega de 2.020 unidades do Cartão Prato Cheio para os novos contemplados pelo benefício no mês de julho. Os cartões devem ser retirados e desbloqueados nas agências do Banco de Brasília (BRB) somente pelas pessoas que estão participando do programa pela primeira vez. Para saber se foi contemplado e a agência bancária para retirada, o cidadão deve acessar este site.

Os novos cartões serão entregues seguindo a ordem alfabética do nome dos beneficiários. Hoje, a entrega da primeira leva dos novos cartões começa pelos beneficiários com nomes que começam com letras entre A e E. A ordem de entrega continua durante a semana, tendo a letra inicial do nome como critério. Confira a sequência para os novos contemplados de julho/2024:

A-E 18/6

F-K 19/6

L-N 20/6

O-Z 21/6

O crédito do Cartão Prato Cheio será pago em 1º de julho. Mensalmente, são 100 mil famílias beneficiadas com crédito de R$ 250 para compra de alimentos. O ciclo de pagamento do Cartão Prato Cheio é de nove parcelas, que é o período para a família sair da situação de insegurança alimentar e nutricional. Finalizado o ciclo, essas famílias saem e outras entram para receber o benefício: podem ser pessoas que estão sendo contempladas pela primeira vez ou que já receberam o crédito em outro momento. Por isso, todo mês, o Cartão Prato Cheio tem novos contemplados.

A titular da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Ana Paula Marra, destaca que esta é a primeira que a entrega dos novos cartões é antecipada semanas antes do pagamento do benefício. “A ideia é que todos os nossos beneficiários estejam com o cartão no dia do pagamento para ter acesso”, avisa. “Sempre reforço que o Cartão Prato Cheio não é um programa de transferência de renda. É temporário, justamente para que mais famílias que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional possam ser beneficiadas”, completa a secretária.

O programa Cartão Prato Cheio teve, neste mês, 7.885 novas inclusões, entre pessoas que estão sendo contempladas pela primeira vez (que devem retirar os cartões nas agências bancárias) e pessoas que já receberam em ciclos anteriores e que estão voltando ao programa. Estas devem utilizar novamente o cartão que já terá o crédito de R$ 250.

*Com informações da Agência Brasília