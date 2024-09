Polícia prende homem suspeito de agredir ex-companheira em Brazlândia

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (4/9) acusado de agredir fisicamente a ex-companheira. O suspeito foi capturado pelos policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia.



No último sábado (31/8), a mulher procurou a delegacia para denunciar um episódio de violência doméstica que envolveu agressões, ameaças e danos. De acordo com a apuração da PCDF, o agressor pulou o muro da residência da mulher e iniciou uma série de agressões, que incluiu puxões de cabelo, chutes e socos.



Ainda de acordo com as investigações, o homem danificou o celular da vítima. A violência aconteceu após a mulher tentar encerrar o relacionamento, o que provocou a fúria do acusado. Ele ainda ameaçou a vítima com uma faca e uma arma, dizendo que a mataria. O relacionamento tem um histórico de agressões verbais, psicológicas e físicas.



A mulher revelou que anteriormente o suspeito havia destruído pelo menos três celulares em brigas anteriores e que um dos episódios de violência recente foi registrado por câmeras de vigilância de uma igreja de Brazlândia.



Diante da gravidade da situação, o delegado pediu a prisão do acusado. O mandado de prisão foi emitido pelo plantão do TJDFT ainda na madrugada de sábado.