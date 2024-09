Trecho da faixa de concreto da EPIG é liberada nesta quarta-feira (4/9)

Na noite desta quarta-feira (4/9), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) liberou uma das faixas do trecho da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), na altura do Parque da Cidade, que estava bloqueada por causa das obras de concretagem da via.

As três faixas estavam bloqueadas desde o fim de agosto, quando a Secretaria de Obras decidiu interromper a via por completo, para dar mais agilidade à concretagem. A faixa liberada é a que fica mais próxima ao Parque da Cidade.

Com a liberação, o condutor que estiver no sentido Plano Piloto terá três faixas à disposição: duas reversas e uma no sentido normal da via. Não foi divulgado quando as outras faixas serão liberadas. Um vídeo divulgado pelo DER-DF mostra como fica, a partir de agora.

Obras

A intervenção da pasta no local faz parte da quarta etapa das obras de implantação do corredor BRT na Epig. Entre o viaduto Engenheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira e o entroncamento do SIG, serão construídos dois novos viadutos em trincheira e duas passagens subterrâneas para pedestres, que darão acesso à estação de ônibus no canteiro central da via.

De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), o projeto também inclui ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano, além de uma nova entrada para o Parque da Cidade, com a construção de uma rotatória.