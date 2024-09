Acidente grave entre dois carros causa morte e deixa pessoas feridas na BR-070

Na noite desta quinta-feira (5/9), um acidente grave ocorreu na BR-070, após a ponte que conecta o Distrito Federal a Águas Lindas (GO). Uma pessoa morreu no local do acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem no local, os socorristas encontraram um VW Gol vermelho capotado no canteiro lateral da via e um GM Corsa prata parado em uma das faixas de rolamento.



O condutor e único ocupante do Corsa, um homem de 70 anos, estava em parada cardiorrespiratória (PCR) e apresentava lesões graves. Apesar dos esforços das equipes de socorro, não foi possível restabelecer os sinais vitais, e o óbito foi confirmado no local.



No Gol, estavam três ocupantes: um homem de 75 anos, que foi transportado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com agitação, pele fria e sudorese. Ele estava consciente e orientado. Outra vítima, de 23 anos, apresentava fratura na perna esquerda, lesões na cabeça e suspeita de fratura no braço esquerdo. Ela foi transportada em estado instável para o Hospital de Base (IHBB). A terceira vítima, um homem de 46 anos, com um corte na cabeça e queixas de dores, foi transportada ao IHBB, onde se encontrava consciente, orientado e estável.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Goiás (PMGO).