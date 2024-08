Acidentes deixam um morto e 11 feridos em menos de duas horas

Quatro acidentes de trânsito neste domingo (11/8) deixaram uma vítima fatal e outras 11 pessoas feridas em um período de apenas duas horas no Distrito Federal. As ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), entre as 17h57 e as 19h45. As vítimas em situações mais graves foram encaminhadas para hospitais.

Fatalidade

Um motociclista morreu após se chocar com um carro modelo Fiat/Pulse na área da Vendinha, em Brazlândia. Uma equipe do CBMDF foi acionada para atender a ocorrência às 17h57 e encontrou os ocupantes do carro do lado de fora do veículo.

O condutor da motocicleta, L.P.S.O., de 56 anos, foi encontrado às margens da via com traumas incompatíveis com a vida. O condutor do veículo Fiat/Pulse, C.M.R., de 59 anos, queixava-se de dores no tórax e membros superiores, estável e consciente. A passageira, A.C.R.A., de 31 anos, estava estável e orientada. O menor A.S.A.M., de 3 anos, apresentava um corte na cabeça, orientado e com sinais estáveis. A menor, H.R.M., de 6 anos, estava estável e sem sinais de traumas. Todas as vítimas foram transportadas pelo CBMDF ao Hospital Regional de Brazlândia (HRBZ).

O CBMDF não informou a dinâmica do acidente. O local foi deixado aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Ferimentos Graves

Um capotamento na região do Gama deixou quatro pessoas com ferimentos graves na noite de domingo (12/8). O CBMDF foi acionado e chegou à DF-065, KM 3, via em que ocorreu o acidente, por volta das 19h00, com quatro viaturas, além do suporte de mais três veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ao chegar, foram encontrados os quatro envolvidos já do lado de fora do carro.

O condutor, D.R.C.S., de 38 anos, apresentava trauma no tórax e foi transportado pelo SAMU consciente e desorientado ao Hospital Regional do Gama (HRG). A passageira D.D.R.S., 39 anos, com suspeita de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), consciente, desorientada, com fratura exposta de fêmur direito e amputação de dedos da mão direita, foi transportada pelo CBMDF ao HRG. Uma criança de 8 anos, sexo masculino, com suspeita de TCE, foi transportada pelo SAMU ao HRG. A última vítima, um bebê do sexo feminino, de aproximadamente 1 ano e meio, foi transportada pelo SAMU ao HRG com parada cardiorrespiratória (PCR).

O CBMDF informou que ainda não tem informações sobre a dinâmica do acidente e que o local ficou sob os cuidados do Departamento de Estradas de Rodagens do Distrito Federal (DER-DF).

Capotamento

Um acidente entre dois carros, às 18h56 deste domingo, na via marginal da EPTG, sentido Taguatinga, deixou os dois condutores feridos. Um deles teve que ser encaminhado a um hospital para atendimento médico. A colisão fez com que um dos carros, um Fiat/Siena, capotasse, causando as lesões ao seu motorista.

O condutor do veículo capotado, J.T.S., de 28 anos, apresentava um pequeno corte na região da testa e foi transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), estável e consciente. O outro condutor foi atendido no local e não necessitou de transporte ao hospital. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou encarregada pelo local.

Acidente com moto

Um segundo caso de choque entre carro e motocicleta foi atendido pelo CBMDF por volta das 19h45, dessa vez sem vítimas fatais. O acidente ocorreu na DF-065, KM 3, via que liga o Catetinho ao Gama, próximo ao CAUB. Após atendimento do Corpo de Bombeiros e do SAMU, a cena ficou sob os cuidados do DER-DF.

No local, as equipes de socorro encontraram uma colisão entre um carro Chevrolet/Prisma, de cor vermelha, e uma moto modelo Royal Enfield, de cor preta. O condutor da motocicleta, L.S.P., de 46 anos, foi atendido pelas equipes. Estava consciente e orientado, com suspeita de fratura no braço esquerdo, e foi transportado pelo SAMU ao Hospital Santa Lúcia do Gama. O condutor do Prisma, E.J.B., de 42 anos, não se feriu.

*Com informações do CBMDF

Saiba Mais Diversão e Arte Anitta curte férias com amigos na Grécia