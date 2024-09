Homem que assassinou delegado aposentado em Vicente Pires é preso

Kaiky Batos Ferreira foi preso por policiais civis da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) no Gama - (crédito: material cedido ao Correio)

O suspeito de assassinar o delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Luiz Ricardo e Silva, de 57 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (6/9). Kayky Bastos Ferreira, 23, foi detido no Gama por policiais militares, com apoio de policiais civis da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires).

De acordo com familiares da vítima, Kayky fugiu em um Corolla cinza, de propriedade do delegado, e levou a arma dele. Moradores relataram ao Correio que Luiz Ricardo era uma pessoa discreta e tranquila.

"Minha cunhada tem uma barraca de lanches ali em cima (na rua) e ele ia lá direito. Sempre muito reservado", contou um vizinho à reportagem.

Luiz também foi diretor da Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), em 2016.

Aguarde mais informações

