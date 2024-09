Colisão de carro contra poste deixa mulher ferida na Epia Sul

Na tarde desta sexta-feira (6/9), uma mulher de 28 anos ficou ferida após o carro que ela estava dirigindo bater contra um poste na Epia Sul, em frente ao Catetinho, no sentido Santa Maria.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu por volta das 17h e, quando a equipe de socorro chegou até o local, se deparou com o veículo de passeio no canteiro lateral da via.

Ainda segundo a corporação, os socorristas atenderam a condutora do carro, que foi transportada consciente e orientada para o Hospital de Santa Maria, queixando-se de dores na cabeça, abdômen e pélvis.

A dinâmica do acidente não é conhecida e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A Neoenergia também foi acionada e, de acordo com a assessoria da companhia, nenhum cliente teve o fornecimento interrompido por causa do acidente.

O poste de iluminação pública ficou totalmente destruído por causa do impacto da batida. O Correio apurou que uma equipe da CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPES) foi até o local para remover o equipamento danificado e que a substituição vai entrar no planejamento da companhia.