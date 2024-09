Saiba quem é o delegado aposentado assassinado dentro de casa em Vicente Pires

O delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Luiz Ricardo e Silva, de 57 anos, foi assassinado na noite desta sexta-feira (6/9), no Trecho 3 de Vicente Pires.

Luiz Ricardo ingressou na corporação em fevereiro de 1996 e se aposentou recentemente, em 8 de abril, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Durante sua carreira, atuou como coordenador de plantão nas duas delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente (DCA) do Distrito Federal.

Em 2016, também exerceu a função de diretor da Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), no Complexo Penitenciário da Papuda. O ex-diretor-geral da PCDF, Eric Seba, lamentou profundamente a perda do colega.

"Estou em completo choque. Trabalhei com ele em várias unidades, tanto circunscricionais quanto especializadas. Era uma pessoa fantástica, um ser humano excepcional. Nunca o vi de mau humor ou com uma energia negativa. É uma perda lamentável", declarou o delegado aposentado à reportagem.

Crime

O suspeito de assassinar Luiz Ricardo, o garçom Kayky Bastos Ferreira, de 23 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (6/9), no Gama, por policiais militares com o apoio de agentes da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires).

Segundo familiares da vítima, Kayky fugiu em um Corolla cinza, que pertencia ao delegado, levando também sua arma. Moradores da região descreveram Luiz Ricardo como uma pessoa discreta e tranquila.

"Minha cunhada tem uma barraca de lanches ali perto, e ele costumava frequentar o local. Sempre muito reservado", relatou um vizinho à reportagem.