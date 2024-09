Incêndio florestal ameaça residências no Lago Sul. Veja vídeo

Um incêndio florestal ocorreu na tarde deste sabádo (7/9) próximo a residências do Condomínio mini chácaras, no Lago Sul. O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada para controlar as chamas.



Quando as equipes chegaram ao local perceberam que o fogo poderia ameaçar as casas do condomínio. Rapidamente as guarnições iniciaram o combate, por meio de bombas costais, sopradores, abafadores e linhas de mangueiras. A Neoenergia foi acionada, devido ao fogo ter alcançado a rede de energia. A operação durou cerca de quatro horas e a área atingida foi de 38 mil metros quadrados.

De acordo com a CBMDF, não houve vítimas.



Veja vídeo: