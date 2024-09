Distritais participam de ato bolsonarista na av Paulista, em São Paulo

Em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, os deputados distritais Joaquim Roriz Neto e Roosevelt Vilela, ambos do PL, foram a São Paulos para celebrar o 7 de Setembro na Avenida Paulista.

No local, o ex-presidente Bolsonaro discursou a seus apoiadores (veja o vídeo no final da matéria). Roriz Neto, que é líder do PL na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), destacou que é um dia para celebrar a pátria.

“A família brasileira se reúne hoje na Paulista para comemorar a nossa independência. Vamos juntos por um país livre, democrático e sempre defendendo as cores da Nação. A nossa bandeira jamais será vermelha”, afirmou.

O deputado Thiago Manzoni (PL) também foi a São Paulo para acompanhar o ato deste sábado.

Confira a entrada do ex-presidente Jair Bolsonaro, no ato em São Paulo: