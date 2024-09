Bombeiros combatem incêndio próximo ao Jardins Mangueiral

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu mais uma ocorrência de incêndio florestal. Desta vez próximo ao Jardins Mangueiral e o Complexo Penitenciário da Papuda. Os bombeiros atuaram por volta das 19h de domingo (08/09), e empregaram três viaturas para combater as chamas.

Segundo nota da corporação, quando os homens chegaram ao local, o incêndio se espalhava rapidamente devido às condições climáticas e a velocidade do vento.

Para controlar as chamas eles utilizaram bombas costais, sopradores, abafadores e linhas de mangueiras. O trabalho para combater o incêndio durou cerca de quatro horas. Ainda na nota, a CBMDF disse que "por conta do grande número de chamados para combate à incêndios em vegetação, até o momento, não houve tempo hábil para aferição da área queimada, que será realizada posteriormente".

Não houve vítimas e as causas do incêndio são desconhecidas.

A capital federal está há quase 140 dias sem chuvas e a previsão do tempo é de mais seca nos próximos dias, com temperaturas ultrapassando os 30°c de acordo com o Climatempo.

* Com informações do CBMDF