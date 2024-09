Deolane Bezerra: Vídeo mostra malas de dinheiro na cozinha da família

A prisão da Dra. Deolane continua dando o que falar. Nas redes sociais, os internautas resgataram um vídeo em que a advogada surge na cozinha fazendo comida e, durante a gravação, aproximadamente, três malas carregadas de notas de R$ 200 reais aparecem nas imagens.

Presa desde a última quarta-feira (4), acusada de envolvimento em uma organização criminosa de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, Deolane escreveu uma nova carta, no domingo (8), para os milhões de seguidores. No texto, compartilhado nas redes sociais, ela diz ser inocente.

"Olha eu aqui de novo, tá demorando, né? Sim, as coisas para mim sempre foram mais difíceis, mas como operadora do Direito sigo aguardando prazos. Não é fácil ser uma mulher nordestina, mãe solo, criada por mãe solo, vinda da comunidade, chegar aonde cheguei, as provações são gigantes e irei passar por todas elas”, escreveu.

Ao final da carta, a influenciadora agradeceu o carinho e apoio de seus seguidores. Ela reforçou que o público não irá se arrepender, já que ela é inocente. No perfil da advogada, os internautas comentaram sobre as declarações.

"Acredito na sua integridade! Não há nada de oculto que não venha a ser revelado e não existe segredo para Deus. Tudo irá se ajustar! Deus esteja contigo", comentou um seguidor. "Estamos te esperando aqui fora! Deus está com você. Jaja isso acaba!", comentou outra.

