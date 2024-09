Cenário das eleições para 2026 foi pauta do CB.Poder

Rodrigo Delmasso comentou sobre o cenário das eleições do DF para 2026. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O cenário das eleições para 2026 no Distrito Federal foi analisado por Rodrigo Delmasso, secretário da Família e da Juventude, durante o programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta terça-feira (10/9). “Vai existir uma polarização entre a direita e a esquerda”, disse. Às jornalistas Adriana Bernardes e Mila Ferreira, o chefe da pasta também falou que aceitaria ser vice-governador do DF, numa chapa com Celina Leão (PP).

Delmasso afirmou que tem escutado que a direita pode se dividir, o que, de acordo com a avaliação dele, é algo ruim. “Qualquer divisão que há na direita, a esquerda pode ascender à cadeira do Governo do Distrito Federal (GDF)”, observou.

O secretário acredita que, caso as eleições fossem hoje, a direita teria o seguinte desenho: “Os cinco principais partidos que estariam compondo essa chapa seriam o PP, da vice-governadora Celina Leão; o MDB, do governador Ibaneis Rocha; PL, da deputada federal Bia Kicis e de Michelle Bolsonaro; Republicanos, da senadora Damares e de deputados federais que lá estão; por fim, o PSD, que atualmente é presidido pelo ex-vice-governador Paulo Octávio”, pontuou.

Em relação a quem seria o vice-governador do DF, Delmasso avalia que o escolhido deve ter uma afinidade de trabalho pessoal e profissional com o candidato ao executivo. Questionado se ele poderia ser o vice, afirmou: “Se eu for escolhido pelo meu partido e se a governadora Celina Leão entender que eu posso contribuir, aceitaria”, finalizou.

