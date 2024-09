Programa Desenrola Pequenos Negócios movimenta R$ 65,9 milhões no DF

Segundo a Secretaria de Comunicação Social, o programa Desenrola Pequenos Negócios renegociou mais de R$ 65,9 milhões em dívidas no Distrito Federal, entre 13 de maio e 20 de agosto. No total, abrangeu 65 mil empresas e 98 mil contratos em todo o país. A iniciativa, focada em micro e pequenas empresas, oferece condições facilitadas para regularização de débitos.

O programa é parte de um esforço federal para reduzir o endividamento e fortalecer os pequenos negócios. No DF, 1.383 empresas e empresários renegociaram seus débitos, em uma ação que envolveu 1.927 contratos e um montante superior a R$ 65,93 milhões.

O programa foi acessível a empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Criado por meio de Medida Provisória, o projeto possibilitou a renegociação de dívidas não quitadas até 23 de janeiro deste ano, com a participação de sete dos principais bancos do país, que juntos representam 73% da carteira de crédito de micro e pequenas empresas. As negociações no DF são conduzidas pelo Banco de Brasília (BRB), um dos participantes da iniciativa.

Também contribuiu para a recuperação econômica em outras regiões do país. A Região Sudeste, por exemplo, concentrou a maior parte das movimentações do programa, com São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo respondendo por quase metade das renegociações. São Paulo liderou em número de clientes (19.810) e volume de contratos renegociados (31.595), refletindo a alta demanda por soluções financeiras entre as micro e pequenas empresas no estado.

Dados de 2023 do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que 80% dos empregos formais no Brasil são provenientes das micro e pequenas empresas. Os números mostram que, do saldo de 1,48 milhão de novos empregos, os pequenos negócios respondem por 1,18 milhão das novas vagas ofertadas. Já as médias e pequenas empresas representam o equivalente a 209,99 mil.

*Com informações do Governo Federal

