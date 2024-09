Projeto "A escola na escola" leva samba e cultura para colégios do Paranoá

O Instituto Expressão Cultural de Brasília (IECB) iniciou nesta terça-feira (10/9) o projeto “A Escola na Escola Num Samba Inteligente”. A iniciativa tem o objetivo de promover apresentações musicais, artísticas e palestras sobre o carnaval e suas vertentes em escolas públicas da região do Paranoá. A programação seguirá até o dia 16 de outubro e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF).

Danielton Lima, idealizador do projeto, explica que a ideia surgiu no ano passado, após o retorno dos desfiles de escolas de samba no DF, que ficaram interrompidos por nove anos. “A Escola Unidos da Vila Paranoá vem tentando realizar eventos que mostrem a importância desse evento e sua resistência na cidade”, relata ao Correio. Ele destaca que o projeto busca levar essa mensagem para as novas gerações, mostrando a relevância dessa manifestação cultural.

A iniciativa contará com diversas atividades, incluindo palestras e apresentações artísticas. Entre as aulas, estão a Cultura Brasileira e o Samba, ministrada por Luiz Carlos, e O Papel da Escola de Samba dentro da Cultura do Samba, com David Santos. As apresentações artísticas incluirão a Bateria Show da Vila Paranoá e a Ala Show com passistas, mestre-sala e porta-bandeira. “Durante os encontros, queremos que as crianças e a comunidade vejam tudo de perto e sintam o orgulho e a riqueza dessa tradição”, afirma.

O organizador comenta sobre a importância de levar o samba para dentro das escolas e o impacto que "A Escola na Escola" já está gerando. “É muito bom ver o brilho nos olhos das crianças e da comunidade quando veem de perto uma apresentação de samba. Isso gera um sentimento de orgulho e realização”, destaca.

As expectativas para o futuro do projeto são grandes. Danielton reforça que o desejo é que a iniciativa ganhe mais respeito, não só da comunidade, mas também dos governos. “Queremos que a escola de samba seja de fato respeitada e valorizada. Não só para os próximos dias, mas de forma permanente”, enfatiza.

A iniciativa “A Escola na Escola Num Samba Inteligente” tem o objetivo de promover a cultura e reforçar a importância do samba como um patrimônio imaterial do Brasil. Segundo Danielton, as atividades planejadas oferecem uma oportunidade para os jovens do Paranoá vivenciarem a riqueza dessa manifestação cultural, fortalecendo o reconhecimento e a valorização do samba como parte essencial da identidade brasileira.

Programação para os próximos colégios:

- 20/09 - 20h30 às 22h - CEF 02 Paranoá

- 25/09 - 20h30 às 22h - CIL Paranoá

- 30/09 - 8h às 9h40 - CEF 02 Paranoá

- 04/10 - 8h às 9h40 - CEF Dra. Zilda Arns - Itapoã

- 07/10 - 20h30 às 22h - CEF Dra. Zilda Arns - Itapoã

- 16/10 - 20h30 às 22h - CEM 01 Paranoá