Fogo atinge loja de chocolates na 303 Norte

Um incêndio atingiu uma loja de chocolates na tarde desta quinta-feira (12/9), na 303 Norte, em Brasília.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), não houve vítimas. A equipe do Correio está no local, onde os militares atuam no combate às chamas.

Ainda não há informações sobre as possíveis causas do incêndio dentro do estabelecimento.

Aguarde mais informações