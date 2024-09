PMDF apreende 101kg de maconha em operação na Rodoviária Interestadual

Policiais militares do Batalhão de Policiamento com Cães apreenderam, na noite desta quinta-feira (12/9), 101kg de maconha na Rodoviária Interestadual de Brasília. A droga estava distribuída em três malas, que foram abandonadas por uma mulher que fugiu ao perceber a aproximação da polícia.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a cadela Ipa detectou a presença de substâncias ilícitas nas bagagens. Ao abrirem as malas, os policiais encontraram a maconha embalada em diversos tabletes.

Após a apreensão, os PMs iniciaram diligências para localizar a suspeita, utilizando as imagens das câmeras de segurança da rodoviária. No entanto, até o momento, a mulher não foi encontrada.

A droga foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), e as investigações continuam para identificar e prender a responsável pelo crime.