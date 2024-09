Pré-candidato ao governo do DF, Cappelli defende "olhar para a Brasília real"

Ricardo Cappelli, ex-interventor federal na segurança do Distrito Federal e atual presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), será o candidato do PSB ao governo do DF nas eleições de 2026. Em participação no Podcast do Correio, nesta quinta-feira (12/9), ele oficializou a pré-candidatura e defendeu uma gestão distrital que não seja focada apenas no Plano Piloto e regiões centrais.

“Eu acho que uma parte grande do campo democrático acha que Brasília começa na Asa Sul e acaba no Noroeste. Brasília não é isso. Quer dizer, a maior parte das pessoas que moram no DF não moram aqui (em Brasília), estão lá na Ceilândia, estão em Taguatinga, estão no Sol Nascente, no Riacho Fundo 2, em Samambaia, em Sobradinho", disse.

Capelli é pré-candidato ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2026 pelo PSB, partido do vice-presidente, Geraldo Alckmin. Carioca, Ricardo mora em Brasília desde 2003 e tem uma filha nascida na capital federal. Ao Correio, ele também falou sobre o plano arquitetônico de Brasília e a necessidade de democratização da cidade

“A gente discute muito a questão da conservação, do plano urbanístico original do Plano Piloto, só que Brasília hoje tem mais de 3 milhões de habitantes, quantos deles estão no Plano? Eu acho que nosso desafio é olhar para Brasília real. Nós temos que tornar o patrimônio da humanidade Brasília inteira e não só um pedaço" defendeu, Cappellli.



*Estagiária sob a supervisão de Pedro Grigori