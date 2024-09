Corpo é encontrado em bueiro, envolto em lençol, no Lúcio Costa

Um corpo ainda não identificado foi encontrado dentro de um bueiro, em uma área de mata, na região do Lúcio Costa. O cadáver masculino estava envolto a um lençol, em uma profundidade de, aproximadamente, um metro e meio.

A polícia foi acionada por volta das 11h para a região. Policiais civis, militares e bombeiros fizeram buscas na área, quando localizaram o cadáver. Devido ao estado de decomposição, a identificação da vítima só será possível com a coleta das digitais. Ao lado do bueiro, as equipes encontraram ainda uma corrente dourada.

Ao lado do bueiro, as equipes encontraram uma corrente dourada (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Desaparecimento

Durante as buscas, a polícia convocou a família de João Miguel da Silva, 10 anos, para participar da operação. O garoto desapareceu há 15 dias, depois que saiu de casa para brincar na rua, no Setor de Inflamáveis.

Rafaela Santos da Silva, 23 anos, tia de João, diz ter esperança do sobrinho estar vivo. “Chamaram a gente para vir fazer buscas, mas quando vi que tinha bombeiros e polícia, eu logo desconfiei que tinha algo errado”, disse.

A familiar afirma que, no dia em que sumiu, João usava uma correntinha no pescoço, uma semelhante a que foi encontrada próximo ao bueiro.