713 e 714 norte: Seduh aprova reforma e melhorias nas quadras da W3

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF) publicou, nesta quinta-feira (12/9), no Diário Oficial do Distrito Federal, a aprovação da reforma das quadras 713 e 714 norte do Setor Comercial Local Residencial Norte (SCLRN). A medida prevê melhorias em acessibilidade, com rampas amplas e rotas acessíveis, além da recuperação dos espaços degradados.



No projeto, é esperada a reorganização das áreas de estacionamentos públicos. Ao todo, serão 509 vagas para veículos, 97 para motos e 60 para bicicletas. Também haverá espaços compartilhados entre pedestres e ciclistas, criação de calçadas extensas, rotas acessíveis com sinalização tátil a partir das paradas de ônibus e em todos os blocos comerciais, e inclusão de arborização nas praças e no mobiliário urbano.



Estão previstas ainda novas travessias elevadas que facilitem o percurso dos pedestres e ciclistas que, diariamente, circulam entre as quadras, e a construção de calçadões ligando as paradas de ônibus da W3 às quadras residenciais.



Modelo

A iniciativa segue as mesmas diretrizes do projeto para as quadras 707 e 708 do SCLRN, que é utilizado como modelo nas demais quadras da avenida e em toda a W3 Norte.



De acordo com o Subsecretário de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura da Seduh, Victor Recondo, o projeto de reforma da W3 Norte foi dividido em sete trechos, que estão sendo aprovados separadamente. O primeiro foi o das quadras 707 e 708, e agora, o das quadras 713 e 714, que é contabilizado como o quinto trecho aprovado para revitalização das principais avenidas de Brasília.



*Com informações da Seduh