Bombeiros vão trabalhar durante a madrugada para combater fogo no Parque Nacional

O combate às chamas continua no Parque Nacional de Brasília, nesta segunda-feira (16/9), sem previsão de término. O coronel Aníbal Caixeta, comandante operacional do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, informou que há quatro frentes de combate em andamento. “Ainda temos alguns pontos com reignições e focos quentes. Vamos redistribuir as guarnições para vigilância e rescaldo nessas áreas”, disse o coronel.

O trabalho prossegue durante toda a madrugada de segunda para terça-feira. “Continuaremos até que o incêndio esteja completamente extinto e sem pontos quentes. Incêndios florestais são imprevisíveis; mudanças na direção do vento ou aumento da temperatura podem alterar a situação. Estamos empenhados em agir da melhor e mais rápida forma possível para encerrar os trabalhos”, detalhou.



Atualmente, 400 bombeiros estão em campo, com 150 realizando revezamentos e outros mil de prontidão para serem acionados a qualquer momento. O coronel ressaltou que as causas do incêndio só poderão ser determinadas após perícia.



De acordo com o Instituto Chico Mendes (ICMBio), a área atingida pelo incêndio é de 2 mil hectares. Três aeronaves estão empenhadas na operação: duas do ICMBio e uma do Corpo de Bombeiros, além de um helicóptero do CBM/DF que auxilia no monitoramento.



A Polícia Federal já está investigando o caso, pois o incêndio foi causado por ação humana. Até o momento, não há registros de animais afetados ou resgatados.