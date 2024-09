PF abre inquérito para investigar incêndio no Parque Nacional de Brasília

As operações de combate ao incêndio envolveram 20 brigadistas do ICMBio, 30 militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e cinco brigadistas do Ibram. - (crédito: Fotográfo/Agência Brasil)

A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o incêndio ocorrido no Parque Nacional de Brasília. A informação foi confirmada por fontes policiais ao Correio.

Há indícios de que o incêndio, iniciado no domingo (15/9) às 11h20, na Granja do Torno, e que se alastrou para o parque, tenha sido criminoso. De acordo com o último balanço do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o fogo já havia atingido 1,2 mil hectares.

O Distrito Federal enfrenta a terceira pior seca de sua história, com 146 dias sem chuvas completados nesta segunda-feira (16/9). Durante o combate ao incêndio, dois militares do Corpo de Bombeiros se feriram e foram encaminhados ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

“Estamos atentos às queimadas ocorridas hoje (...). Graças a Deus, os ferimentos dos bombeiros foram leves. Cerca de 80 pessoas seguem no combate aos focos. Pedimos a colaboração de todos: evitem o descarte irregular de materiais, não queimem folhas secas e entulho, e ajudem na prevenção”, declarou o governador Ibaneis Rocha (MDB), em suas redes sociais.

Ao Correio, o presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Rôney Nemer, ressaltou a importância de estar preparado para o combate aos incêndios florestais, especialmente durante o período de estiagem. “É importante lembrar que o fogo prejudica muito a qualidade do ar, com fuligem e fumaça, o que, aliado à baixa umidade típica de Brasília nesta época, agrava infecções e doenças respiratórias”, explicou.

Nemer destacou que o combate às queimadas vai além do momento em que o fogo já está ativo. “Precisamos preparar tudo antecipadamente, fazer aceiros e utilizar os equipamentos adequados”, afirmou. Ele também informou que o Ibram tem conseguido contratar brigadistas temporários desde agosto para atuar na prevenção e equipar adequadamente os profissionais. “Este ano, conseguimos nos preparar para reduzir a possibilidade de incêndios de grandes proporções”, detalhou.

Segundo o presidente do Ibram, é essencial um período contínuo de prevenção. “Todo ano temos seca, e com ela os incêndios. Precisamos de brigadistas ao longo de todo o ano. Por isso, defendo a terceirização com uma empresa especializada, que possa nos apoiar permanentemente”, concluiu.

Em razão do incêndio, o parque permanecerá fechado para visitas.

Combate

As operações de combate ao incêndio envolveram 20 brigadistas do ICMBio, 30 militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e cinco brigadistas do Ibram.

O CBMDF informou que, inicialmente, o combate contou com o apoio de sete viaturas, duas aeronaves e um drone. Embora parte das chamas tenha sido controlada, a fumaça se espalhou por diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Até o fechamento desta matéria, as equipes continuavam trabalhando para extinguir o fogo.

Criado em 29 de novembro de 1961, o Parque Nacional de Brasília possui uma área de 42.389,01 hectares e abrange as regiões administrativas de Brasília, Sobradinho e Brazlândia e o município goiano de Padre Bernardo. A unidade de conservação surgiu da necessidade de proteger os rios que fornecem água potável à à capital federal e de manter a vegetação em estado natural.