Concentração de poeira no DF é 11 vezes maior do que a recomendada pela OMS

A fumaça do incêndio no Parque Nacional no domingo (15/9) afetou, principalmente, a Asa Norte e o Setor Noroeste - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A concentração de partículas de poeira no ar (PM 2,5) no Distrito Federal está 11,1 vezes maior do que o valor anual recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo a plataforma IQAir, o índice de qualidade do ar na capital está insalubre para grupos sensíveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. A seca e os incêndios florestais agravam essa situação.

Qualidade do ar no Distrito Federal (foto: Divulogação/IQAir)

De acordo com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), a qualidade do ar em duas das seis estações automáticas no Distrito Federal é considerada moderada. "Tivemos uma inversão térmica mais forte e baixa hoje do que de ontem, e chegou um pouco de fumaça de fora do DF", diz o Ibram.

Rôney Nemer, presidente do Ibram, afirmou, em entrevista coletiva na segunda-feira (16/9), que o governo do Distrito Federal está em tratativas para a compra de dois novos equipamentos automáticos para expandir a capacidade de monitoramento da qualidade do ar e auxiliar na tomada de decisões.

Incêndio no Parque Nacional de Brasília

Operação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), do Instituto Brasília Ambiental, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Prevfogo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) atua com 93 combatentes no enfrentamento ao incêndio que atinge o Parque Nacional de Brasília.

As equipes trabalham de forma terrestre e aérea para impedir o alastramento das chamas. Até o momento, o fogo já consumiu uma área total de 700 hectares.



Confira recomendações para se proteger:

Aumentar a ingestão de água potável e procurar locais mais frescos;

Evitar atividades físicas em áreas abertas;

Evitar ficar próximo dos focos de queimadas;

Pessoas com comorbidades, crianças, gestantes e idosos são mais vulneráveis aos efeitos à saúde decorrentes da exposição à poluição do ar e ao calor extremo e precisam de cuidados maiores e manutenção de consultas em dia;

Em caso de sintomas de náuseas, vômitos, febres, falta de ar, tontura, confusão mental ou dores intensas de cabeça, no peito ou abdômen, buscar atendimento médico.