Brasília em Cores: exposição sobre o Cerrado ocorre neste sábado (21/9)

O Jardim Botânico de Brasília apresenta, neste sábado (21/9), a exposição Brasília em Cores, uma iniciativa da artista plástica brasiliense Lyliam Lauper. A mostra promete proporcionar aos visitantes uma profunda imersão nas ricas flora e fauna do segundo maior maio bioma do Brasil.

A exposição reúne uma seleção de pinturas e gravuras que capturam a beleza singular do Cerrado, destacando sua diversidade ecológica. Entre as obras em exibição estão retratos de flores exuberantes, capivaras encantadoras, a majestosa suçuarana, o imponente lobo-guará e o vibrante tucano.



Para enriquecer a experiência, a mostra contará com uma programação complementar diversificada. Duas palestras serão oferecidas: Priscila Oliveira Rosa, da Diretoria de Vegetação e Flora do Jardim Botânico de Brasília, abordará a “Flora e Fauna do Jardim Botânico”, enquanto o botânico e aquarelista Felipe Ribeiro discutirá “Ciência, Arte e Beleza do Cerrado”.











Além das palestras, serão realizadas oficinas práticas para os interessados em explorar técnicas artísticas. Geusa Joseph conduzirá uma oficina de modelagem em cerâmica, e Valderio Costa, professor de Artes Visuais e História da Arte da Secretaria de Educação do Distrito Federal, liderará uma oficina de xilografia. Essas atividades permitirão aos participantes experimentar e desenvolver suas próprias criações inspiradas no Cerrado.



As oficinas são gratuitas, e as vagas são limitadas a 15 participantes por grupo. Os interessados devem comparecer à recepção 15 minutos antes do início das oficinas para realizar a inscrição, que será feita por ordem de chegada.



SERVIÇO



Exposição 'Brasília em Cores



Onde: Centro de Visitantes do Jardim Botânico de Brasília

Quando: de 21 de setembro a 20 de outubro de 2024

Visitação: De terça a domingo, das 9h às 17h

Observação: Para acessar o Jardim Botânico de Brasília, é necessário comprar o ingresso, que custa R$ 5,00 por pessoa. Crianças de até 10 anos, idosos a partir de 60 anos e portadores de necessidades especiais estão isentos do pagamento.