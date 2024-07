Templo da boa vontade recebe a exposição Cores de Brasília

A galeria de arte do Templo da Boa Vontade (TBV) recebe até o dia 30 de julho a exposição Cores de Brasília: Uma Jornada Cromática pela Capital. A mostra reúne obras de oito artistas: Rosana Cruz, Lívia Pinheiro, MG Viana, Rosana Lippi, Ítalo Cajueiro, Regina Panquestor, Denise Basílio e Alessandra Ivanoff.

Os visitantes poderão adquirir as obras expostas na mostra. As pinturas, com técnicas mistas e acrílicas, exploram a rica paleta de cores de Brasília, com obras que exibem monumentos emblemáticos, paisagens e a cultura da cidade.



A exposição é uma celebração da diversidade da arte brasileira. Cada artista traz sua própria visão de Brasília, enriquecendo a experiência do público e convidando a refletir sobre as diferentes formas de expressão artística. Além disso, propõe uma reflexão profunda sobre o papel das cores na vida das pessoas.













Serviço

Data: 1° a 30 de julho de 2024

Local: Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade (TBV)

Endereço: Quadra 915 Sul, Lotes 75/76, Asa Sul, Brasília – DF

Horário: Todos os dias das 8 às 20 horas

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

Informações: (61) 3114-1070

Redes sociais: @templodaboavontadetbv