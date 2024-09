Qualidade do ar melhora no DF; índice é considerado moderado pela OMS

A qualidade do ar em Brasília é considerada moderada - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A qualidade do ar em Brasília apresentou uma melhora nesta quarta-feira (18/9). Segundo a plataforma internacional IQAir, o índice na capital é considerado moderado, mas a concentração de PM 2,5 (partículas finas com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros) ainda continua acima do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A capital amanheceu hoje com ventos moderados a forte, o que ajudou a dissipar parte da fumaça que encobria o céu.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), as partículas do tipo PM2,5 são um tipo de poluente atmosférico que podem ser inaladas, penetrando na região torácica do sistema respiratório e podendo causar problemas de saúde.

Na terça-feira (17/9), o DF registrou concentração de poluentes 11,1 vezes maior do que o valor anual recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Já o índice de qualidade do ar na capital era insalubre para grupos sensíveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Incêndio no Parque Nacional

O incêndio que atingia o Parque Nacional de Brasília desde domingo (15/9) começou a ser controlado na terça. Agora, o objetivo é conter os focos subterrâneos na mata de galeria que se concentram próximo ao Córrego do Bananal. A operação envolve o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), o Instituto Brasília Ambiental, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Prevfogo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Cerca de 640 bombeiros foram acionados. Além disso, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) cedeu um helicóptero para auxiliar nos trabalhos aéreos.