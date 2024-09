Faccionado do CV envolvido em tribunal do crime é preso em espetinho do DF

Um criminoso foragido do estado do Mato Grosso acusado de integrar o Comando Vermelho (CV) foi preso em uma barraca de espetinhos, na 408 Norte, em Brasília. Jovito Pereira de Souza, 20 anos, é investigado por atuar no chamado “tribunal do crime”, prática adotada por faccionados para “julgar” e punir aqueles que cometem infrações ou desrespeitam as regras impostas pela organização criminosa.



Jovito trabalhava no DF como ajudante de pedreiro e, na noite desta quarta-feira (18/9), reuniu-se com os colegas para comer espetinho e tomar cerveja, momento em que foi abordado e preso por policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia (área central) e da polícia civil matrogrossense.

O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 27 de fevereiro do ano passado. Segundo as investigações, Jovito é membro da facção carioca e desempenhava a função de “julgador” na cidade mato-grossense de Tapurah.