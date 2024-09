Formosa: agronegócio e limpeza urbana na pauta

18/09/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Sabatina do Correio Braziliense e TV Brasília com a candidata delegada Fernanda que disputa a prefeitura de Formosa GO. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A sabatina com os candidatos a prefeito das cidades do Entorno do Distrito Federal, no Jornal Local, iniciou as entrevistas com os postulantes de Formosa (GO). Nesta quarta-feira (18/9), os jornalistas Lucas Móbille e Arthur de Souza conversaram com a Delegada Fernanda (PP). A sabatina é uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília.

Delegada Fernanda (PP)

Quem é, de onde veio e qual a sua relação com a política?

Sou delegada de polícia há mais de 10 anos, tenho serviço prestado na proteção à mulher, à criança, ao adolescente e ao idoso, fui a vereadora mais votada de 2020 e, na Câmara Municipal, minha bandeira principal foi o combate à corrupção, a transparência das contas públicas e a boa aplicação do recurso público. Tenho os melhores projetos para Formosa, tenho certeza disso. Faço parte de um forte grupo político, que tem como base o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União).

Formosa está entre as cidades mais violentas do país. Qual a sua proposta para mudar isso?

A segurança é um tema muito caro, principalmente por eu ser da área. Quero fazer uma atuação integrada entre as forças de segurança, fortalecer os convênios que existem entre prefeitura e segurança pública, como o banco de horas, para que a gente tenha uma segurança mais ativa, queremos estruturar e valorizar a nossa Guarda Municipal, que existe, mas carece de uma valorização, de forma geral. Vou colocar um sistema de videomonitoramento, que é fundamental para prevenir e ajudar nas investigações.

Em relação à mobilidade, como será a relação entre Formosa, DF e ANTT?

Ela é fundamental, uma vez que utilizamos muito os serviços públicos do DF, por causa da proximidade. Por isso, é necessário que essa mobilidade seja assegurada. Estima-se que 30% dos moradores de Formosa façam esse trajeto, por isso, precisamos baratear o custo das passagens. Vou enfrentar essa questão, junto com a Celina Leão (PP), que é a vice-governadora do DF, sentando com a ANTT para resolver esse problema de uma vez por todas.

Como melhorar a limpeza urbana da cidade?

Esse é um dos temas mais sentidos pela população de Formosa nas pesquisas de rua. A cidade não tem garis, um sistema de limpeza ou máquinas trabalhando, fazendo com que os lixos fiquem transbordando nos containers. Além disso, não há qualquer política eficiente de tratamento dos resíduos sólidos. Isso faz com que a nossa cidade passe por momentos de completo abandono. Vou enfrentar esse problema, colocando pessoas e máquinas para, de fato, limpar Formosa. É uma necessidade urgente e, com certeza, vai ser uma das minhas prioridades, caso eleita.

Sobre o transporte público interno, a senhora vai acabar com a passagem gratuita?

Essa é uma política pública que será mantida no meu governo, porém, aprimorada. Hoje, a frota de ônibus que presta esse serviço para a população está totalmente defasada, fazendo com que os usuários sofram muito. Além disso, as rotas não atendem todos os bairros. Também escutei relatos de pessoas que precisam esperar o transporte público embaixo de chuva ou sol, pois não há uma parada de ônibus decente. Tudo isso vai mudar.

Moradores reclamam da pavimentação. Quais as suas propostas para essa área?

Hoje, há um investimento alto em pavimentação, na casa dos R$ 15 milhões, mas é feito apenas um micro revestimento asfáltico, de 2 mm, que é levado nas primeiras chuvas. Se eleita, vou investir o recurso da forma correta, para que seja feito, de fato, um asfalto de qualidade em Formosa.

Como está o apoio de partidos e de políticos na sua candidatura?

Tenho importantes apoios, que nos darão sustentação para conseguir cumprir os compromissos que estamos fazendo com a população de Formosa. Tenho o apoio da Celina Leão, da senadora Damares Alves (Republicanos), do vice-governador, Daniel Vilela (MDB), e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Eles serão fundamentais para conseguir, por meio de parcerias, trazer investimentos e realizar os compromissos de campanha.

Se eleita, como vai funcionar a relação com o agronegócio local?

O agro movimenta a economia da cidade e quero ser parceira. Vou criar um conselho consultivo, para que a gente possa se reunir e, juntos, definir quais serão as políticas públicas prioritárias, para auxiliar na execução das atividades agrícolas. Irei apoiar e manter as estradas rurais, pois, hoje, o dono de uma fazenda precisa tirar do próprio bolso para fazer a manutenção da estrada rural e escoar sua produção. Se eu for eleita, isso não irá mais acontecer.

Quais são suas propostas para o incentivo à cultura?

Atualmente, não há investimentos claros nesse setor. Temos grandes artistas que não são valorizados. Na minha gestão, se eleita, farei uma casa de apoio a eles. Também vou criar um local onde as pessoas possam aprender artes, música, dança e teatro, para que possamos descobrir novos talentos e dar incentivos a eles. Vou desburocratizar os eventos da cidade, para que os artistas possam desempenhar suas atividades e, com isso, movimentar a economia local. Somos uma cidade universitária, que anseia por mais eventos.

Considerações finais

Sou a renovação e a mudança, de verdade, para Formosa. Com o apoio do governador Ronaldo Caiado, vou fazer os investimentos necessários para que a cidade se desenvolva, trazendo o progresso de volta para a população. Com honestidade e trabalho, pretendo mudar Formosa.