Bebê morre em incêndio enquanto dormia em quarto, na Estrutural

Um bebê de 1 ano e 7 meses morreu após um incêndio atingir uma residência na Chácara Santa Luzia, na Estrutural, na tarde desta quinta-feira (19/9). A criança dormia no quarto quando o fogo começou. O Correio apurou que a mãe, de 24 anos, estava na associação da região, ao lado da casa, aguardando na fila para receber uma cesta básica no momento do incidente.

Os bombeiros foram acionados por volta das 14h50 e as chamas já haviam sido controladas por um caminhão-pipa que fornece água aos moradores. A suspeita é de que o fogo tenha começado no ventilador, que estava no quarto onde o bebê dormia.

Segundo testemunhas, o fogo começou enquanto a mãe aguardava a cesta básica na fila. Ao notar o incêndio, um familiar do bebê entrou na residência para tentar resgatar a criança, mas a encontrou sem vida. A mãe, que também correu para dentro de casa na tentativa de socorrer o filho, sofreu ferimentos na mão esquerda. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

A princípio, as chamas ficaram concentradas apenas no quarto do imóvel. Ao Correio, a delegada-chefe da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), Bruna Eiras, afirmou que a suspeita é de que o acidente tenha ocorrido em razão das instalações elétricas, mas apenas a perícia poderá concluir. “A mãe que socorreu o bebê sofreu queimaduras e está em atendimento no hospital. O pai estava no trabalho e, assim que soube, foi ao local. Ele está bastante abalado”, afirmou.